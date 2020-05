Von Couch zu Couch : „Bad Penny“ als Open Air im Livestream

Mit Rock und Irish Folk begeistert die dreiköpfige Band seit 25 Jahren – Livestream am Donnerstag ab 18 Uhr vom Studio-Dach in Börgerende

von Dirk Buchardt

13. Mai 2020, 19:30 Uhr

2014 waren sie Vorband von „Foreigner“, im vergangenen Jahr Hauptact vor 85 000 Besuchern beim Warnemünder Turmleuchten – doch 2020, im Jahr ihres 25-jährigen Bestehens, werden „Bad Penny“das erste Mal so richtig ausgeknockt! Von Corona... Donnerstag ab 18 Uhr spielen die Männer live bei uns in der Reihe „Von Couch zu Couch“ – erstmals als Open Air, direkt an der Ostsee, vom Studio-Dach von Ola van Sander in Börgerende. So denn das Wetter mitspielt...

Namensgeber war Rory Gallagher

22 Jahre lang ist „Bad Penny“ nonstop durch Europa getourt, etwa 100 Konzerte pro Jahr absolvierten die Jungs allein in Deutschland. Ihr Metier ist Rock und Irish Folk, überhaupt haben es ihnen keltische Elemente angetan. Ola van Sander zur Entstehung der Band: „Wir hatten vorher jeder in verschiedenen Bands gespielt. Irgendwann haben wir uns aber durch das gemeinsame Interesse an dieser Musikrichtung zusammengefunden.“ Namensgeber war Rory Gallagher, ein irischer Gitarrist und Singer-Songwriter. Er starb im Juni 1995, und als Anhänger seiner Musik haben die Mecklenburger „ihren“ Gallagher-Lieblingssong zum Band-Namen gemacht.

„Bad Penny“ – das sind Ola van Sander als Gitarrist, Sänger und Kopf der Band, Peter „Pete“ Möller (Keyboards, Akkordeon) und Fiete Blümel am Schlagzeug. „Nächste Woche wären wir eigentlich auf Irland-Tour“, erzählt Ola, „da waren wir schon öfter, nur Dublin wäre das erste Mal... Leider hat uns dieses Virus einen Strich durch die Rechnung gemacht!“

Donnerstagabend im Livestream wird er dafür mit einem nagelneuen „Schmuckstück“ auftreten. „Ich war Mittwoch in Berlin und habe mir eine Gitarre gekauft. Für Insider: eine Makun Tommy Emmanuel.“ Äußerlich nicht sonderlich spektakulär, ist die Akustikgitarre doch etwas Besonderes. Sie ist aus australischem Holz und geht zurück auf den namensgebenden Musiker, der mit sehr spezieller Fingerstyle-Technik sowie intensiven Bewegungen auf der Bühne hohe Ansprüche an sein Instrument stellt und den Korpus gern auch für Perkussion-Einlagen „missbraucht“. „Das Modell gibt es nicht oft“, versichert Ola stolz.

Drei Studio-CDs haben die Musiker veröffentlicht

Die erste 2004 nannte sich schlicht „Bad Penny“, vier Jahre später erschien „Return to the G-man“ und 2013 „Don’t cry little honey“. Außerdem brachten Ola, Pete und Fiete mit „Live in Berlin“ und „Made in Europe“ zwei Live-Alben heraus.

Neben dem Celtic-Rock stehen immer wieder Projekte an. So zum Beispiel 2011 in Zusammenarbeit mit dem Buchautoren und Veranstalter Andreas Buhse „Stephan Jantzen“, eine Mischung aus Rockoper und Musical über das Leben des Lotsen, der 100 Menschen aus Seenot rettete. Oder ein deutschsprachiges Shanty-Projekt mit maritimen Songs. Und nicht zu vergessen seit sechs Jahren die Auftritte beim Turmleuchten mit dem Highlight im orkanbedingten April-Auftritt 2019. „Das war grandios“, erinnert sich Ola. „Gemeinsam mit fünf Rostocker Chören ,Aloha Heja He´ und ganz Warnemünde voller Menschen!“ 85.000 werden es Donnerstag Abend am Smartphone oder Monitor vielleicht nicht - aber grandios, das hoffen wir schon. Schalten Sie rein!

