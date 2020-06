Baden in Corona-Zeiten : Wie gefährlich ist das Virus im Wasser?

Chlorwasser: Hier sehen die Experten die geringste Ansteckungsgefahr im Wasser, sie betonen aber die Bedeutung der Abstandsregeln auch im Schwimmbecken oder Pool. Süßwasser/Salzwasser: Fickenscher sind keine Studien bekannt, ob das neuartige Coronavirus im Süß- oder im Salzwasser länger überleben kann. Generell hat dieses Virus vermutlich keine lange Überlebenszeit in Wasser. Flache/Tiefe Gewässer: „Je größer die Verdünnung ist, desto geringer sind Ansteckungsrisiken im Wasser“, betonte Fickenscher. Insofern sei bei vielen Badenden in einem sehr flachen Uferbereich auch das theoretische Risiko, sich im Wasser anzustecken etwas höher. Entscheidend sei aber am Wassersaum oder in flachen Gewässern, ob die Abstandsregeln eingehalten werden. „Denn im Grunde ist die Situation dort ja wie an Land“, sagte Fickenscher. Seen/Flüsse: Auch hier lässt sich laut Fickenscher keine eindeutige Aussage machen. „Aber natürlich ist bei fließenden Gewässern davon auszugehen, dass die Verdünnung schneller passiert als in stillen Gewässern wie Seen oder Badeteiche - und damit das Ansteckungsrisiko im Wasser selbst geringer ist.“ TIPPS: „Die Abstandsregeln an Land und im Wasser einhalten, überfüllte Badestellen meiden“, rät Fickenscher als zentrale Verhaltensregel. „Es ist auch weniger riskant, im Freien zu schwimmen als in Hallen, da Aerosole als Übertragungswege im Freien praktisch keine Rolle spielen. Und das größte theoretische Ansteckungsrisiko lauert wegen der Feuchte und den Aerosolen dort, wo Duschen in Sanitärräumen zu eng nebeneinander stehen“, sagte Fickenscher.