Konstituierende Sitzung : Landtag in MV tritt bald das erste Mal zusammen

In einer Woche konstituiert sich das neue MV-Parlament. Dann steht auch fest, wer im Präsidium sitzt.

Schwerin | Die neuen Landtagsfraktionen von Linken und AfD wollen am heutigen Dienstag ihren Kandidaten für die Vize-Präsidentschaft des Parlaments nominieren. Das Präsidium wird in einer Woche bei der konstituierenden Sitzung des Landtages in Schwerin gewählt. Die SPD hatte schon Amtsinhaberin Birgit Hesse als ihre Kandidatin für den Präsidentinnensessel aufges...

