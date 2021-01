Gedanken zur Woche : Bald nun war Weihnachtszeit

Pastor i. R. Lutz Jastram macht am Mittwoch klar Schiff - nach Maria Lichtmeß dem letzten Tag des Weihnachtsfestkreises

Schwerin | Am kommenden Mittwochvormittag werde ich mal wieder ganz aktiv. Und das inmitten der Corona‐ Zeit! Ich hole meinen Staubsauger, Putzlappen und was ich sonst noch so brauche zum Reinigen aus der Kammer. Und los gehts! Da wird klar Schiff gemacht. Das mac...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.