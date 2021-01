Einbruchgefahr in Waren : Beamte entdeckten Kinder beim Spielen auf dem Eis

Wasserschutzpolizei warnt vor Betreten von Eisflächen auf Seen

Waldeck/Waren | Die Wasserschutzpolizei warnt dringend davor, zugefrorene Seen und Gewässer in Mecklenburg-Vorpommern zu betreten. Es bestehe akute Lebensgefahr, teilte das Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern am Sonntag mit. Beamte entdeckten demnach...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.