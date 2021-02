Amtsgericht Neubrandenburg : Beschuldigter zahlt nun doch Bußgeld nach illegalem Corona-Treffen

Der 23-Jährige hat seinen Einspruch zurückgezogen und will zahlen.

Neubrandenburg | Wegen eines illegalen Treffens während des Lockdowns im Frühjahr will ein Mann in Neubrandenburg nun doch ein Bußgeld zahlen. Der 23-jährige Beschuldigte, der kürzlich im Zivilverfahren vor Gericht seine Teilnahme an dem Tankstellen-Treff hartnäckig bes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.