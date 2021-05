Überlastete Gerichte : Kläger müssen oft Jahre auf ein Urteil warten

Mit zusätzlichen Stellen soll der Bearbeitungsstau an den Gerichten Mecklenburg-Vorpommerns abgebbaut werden.

Schwerin | Seit Jahren stehen die langen Wartezeiten an den Gerichten in Mecklenburg-Vorpommern in der Kritik. Doch eine spürbare Verbesserung ist insbesondere bei den Sozialgerichten und den Verwaltungsgerichten nicht in Sicht. Von den 7100 Verfahren, die im vergangenen Jahr an den vier Sozialgerichte im Land in erster Instanz entschieden wurden, lagen 2500 län...

