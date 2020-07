Besonders schwerer Fall des Diebstahls in Gadebusch

von svz.de

07. Juli 2020, 14:12 Uhr

Am 07. Juli gegen 01:50 wurde die Polizei in Gadebusch über einen Kleintraktor informiert, mit dem Personen in Schlangenlinie und mit eingeschaltetem orangen Rundumlicht durch das Gadebuscher Stadtgebiet fahren sollen. Kurze Zeit später konnte eine Streifenwagenbesatzung das verdächtige Fahrzeug im Bereich der Rehnaer Straße/Ecke Friedrich-Schiller-Straße wahrnehmen. Als die zwei Tatverdächtigen auf dem Traktor den Streifenwagen bemerkten, sprang einer der beiden vom Fahrzeug ab und floh. Die zweite Person, den 25-jährigen Fahrer mit deutscher Staatsangehörigkeit, stoppten die Beamten in der Friedrich-Schiller-Straße. Der Mann, der einen Atemalkohol in Höhe von 2,28 Promille aufwies, äußerte vor Ort, den Traktor im Bereich der Rehnaer Straße bereits beschädigt vorgefunden zu haben. Darüber hinaus gab er einen Hinweis auf einen weiteren Rasentraktor, der mit einem Defekt in der Johann-Stelling-Straße stehen würde.

Wie die Polizei später feststellte, waren Täter dort offenbar mit dem beschriebenen Arbeitsgerät mit einem Tor kollidiert und hatten sich vom Unfallort entfernt. Die Beamten nahmen den 25-Jährigen mit zur Dienststelle, ordneten eine Blutprobenentnahme an und veranlassten die Sicherstellung der Kleintraktoren. Weiter informierten sie den Kriminaldauerdienst (KDD), der die Tatortarbeit am Auffindeort an beiden Fahrzeugen durchführte. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge wurden die Traktoren in der Nacht vom 06. zum 07. Juli aus dem Räumlichkeiten eines ehemaligen Einkaufsmarktes in Gadebusch entwendet.

Gegen den 25-Jährigen und seinen derzeitig noch unbekannten Mittäter leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. Den der Polizei bekannten Fahrer erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr. Die Ermittlungen dauern an.