Pasewalk : Betrunkene Autofahrerin flüchtet nach Unfall

Die 59-Jährige nahm einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt und stieß mit ihm zusammen.

Pasewalk | Eine betrunkene Autofahrerin hat am späten Dienstagnachmittag einen Unfall in Pasewalk verursacht und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei nahm die 59-Jährige einem Transporter die Vorfahrt und beide Fahrzeuge stießen zusammen. Anschließend flüchtete sie mit ihrem Auto vom Unfallort. Zeugen, die die 59-Jährige vom Namen her kannten, konnten der P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.