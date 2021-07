Rügen : Biker stirbt bei Frontalkollision mit Laster auf Rügen

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen ist ein Motorradfahrer auf der Insel Rügen ums Leben gekommen.

Bergen | Wie die Polizei in Stralsund mitteilte, war der 48 Jahre alte Mann aus Rügen am Donnerstag bei Bergen auf gerader Strecke plötzlich auf die Gegenfahrbahn geraten. Der entgegenkommende Lkw-Fahrer habe noch versucht, auszuweichen, den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Das Motorrad geriet in Brand. Der Biker wurde weggeschleudert....

