Rostock/Neustrelitz : „Bin 70, das reicht“: Abschied für Intendant Joachim Kümmritz

Erst 37 Jahre am Staatstheater Schwerin, dann in Neustrelitz und Rostock - Kümmritz geht in den Ruhestand. Er will eigentlich keinen „großen Bahnhof“. Trotzdem gibt es ein „Finale Grande“ am Schlosspark.

von Winfried Wagner

19. Juli 2019, 09:15 Uhr

Am Schlossgarten in Neustrelitz geht an diesem Sonntag eine Theater-Ära zu Ende: Mehrfach-Intendant Joachim Kümmritz wird mit einem „Finale Grande“ zum Abschluss der Festspiele verabschiedet. „Ich bin 70 Jahre alt geworden, da muss reichen“, sagte der Schweriner, den Theaterkenner mit Augenzwinkern als „Feuerwehr-Intendanten für den Nordosten“ bezeichnen. Kümmritz war 17 Jahre Generalintendant am Staatstheater in Schwerin und hat mitten in der Reformkrise die Theater in Neubrandenburg/Neustrelitz und Rostock durch die kulturpolitischen Wirren geführt.

Kümmritz prägte die Theaterlandschaft

Kommunalpolitiker sprechen mit Hochachtung von der Leistung des gebürtigen Berliners, der einst Ingenieur-Ökonomie studierte, was heute der Betriebswirtschaft entspricht. „Er war ein absoluter Gewinn für die Theaterlandschaft“, sagte Seenplatte-Landrat Heiko Kärger (CDU), der eng mit dem Intendanten zusammenarbeitete. Ohne Kümmritz, der unter anderem für Ruhe an der Bühne gesorgt und die Einnahmen stark verbessert habe, hätte man die Veränderungen nicht hinbekommen. „Das war total spannend“, sagte Kümmritz über die letzten fünf Jahre.

Die Situation an den Bühnen sei aber nicht vergleichbar gewesen. An die dünn besiedelte Seenplatte kam er, als das Theater eigentlich mit Stralsund/Greifswald fusionieren sollte. „Unser Ziel war es, Besucherzahlen und Einnahmen zu steigern und das Ensemble bei der Stange zu halten.“ Kümmritz blieb erst zwei Jahre und wurde dann für weitere zwei Jahre gefragt. Danach sagte er nur noch ein Jahr zu: Das Jahr, in dem die Reform von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) gestoppt wurde.

Gästezahlen und Einnahmen der Theater stiegen

Die Gästezahlen stiegen langsam auf rund 120.000, die Einnahmen auf rund zwei Millionen Euro. Er habe auch nie verstanden, warum die Schauspieler so lange unter Tarif bezahlt wurden, meinte der Theaterfachmann.

2016 endete seine Anstellung in Schwerin, aber aus Rostock kam noch ein Hilferuf. So pendelte der Schweriner zwischen drei Orten hin und her. „Das war die härteste Zeit meines Lebens", schätzte Kümmritz ein. In Rostock gab es nach dem Streit mit der Kündigung des letzten Intendanten Sewan Latchinian fast kein Ensemble mehr, viel Unruhe und keinen Spielplan. „Wir mussten Ruhe ins Haus bringen und auch Ruhe in die Politik." Beides ist ihm gelungen. Inzwischen gibt es auch in Rostock steigende Besucherzahlen auf etwa 125.000 Gäste pro Spielzeit und einen Fahrplan für einen Theaterneubau.

„Man kann die Theater nicht in eine Richtung ausrichten, sondern muss sie einem breiten Publikum öffnen", ist seine Maxime, die er bei seinen Nachfolgern fortgesetzt sieht. In beiden Regionen installierte Kümmritz neue Formate und Spielstätten: Das Sommerspektakel im Schauspielhaus Neubrandenburg, dessen Vorstellungen 2019 alle ausverkauft waren, und den Volkstheatersommer in der Halle 207 in Rostock mit zuletzt 18.000 Gästen.

Sachkenntnis, Hartnäckigkeit und Pragmatismus

Beobachter schätzen an dem 70-Jährigen vor allem Sachkenntnis, Hartnäckigkeit und Pragmatismus. Zu der komplizierten Situation am Staatstheater Schwerin, wo sein Nachfolger Lars Tietje 2021 wieder gehen will, äußere er sich grundsätzlich nicht. Das sei schwierig genug. Doch auch im eigentlichen Ruhestand kann Kümmritz nicht ganz vom Theater lassen. Sein Nachfolger Ralph Reichel hat ihn zu einem “Halbtagsjob„ als “Direktor Volkstheatersommer„ an der Ostsee überredet, und an der Theaterakademie Zinnowitz will er Vorträge halten.

Am Sonntag geht nach 39 Jahren auch Verwaltungsdirektorin Doris Schadow in Neustrelitz in den Ruhestand, vergisst Kümmritz nicht zu erwähnen. Er wolle eigentlich “keinen großen Bahnhof„. Mit der Freiluft-Operette “Die Bajadere„ haben Theater und Kümmritz am Ende aber noch einen Preis erhalten: Den “Klassik-Frosch„ des Bayerischen Rundfunks für eine mutige und teils verblüffende Inszenierung des selten gespielten Stückes. Eine der Attraktionen daraus, die besonders biegsame Schweizer Artistin Nina Burri, wird ebenfalls beim “Finale Grande„ dabei sein.