Debatte im Landtag : Hesse verteidigt Vergütung der Universitätsmedizin Rostock

Die Vergütungsregelungen für Vorstandsmitglieder der Rostocker Universitätsmedizin bieten weiterhin Zündstoff.

von Udo Roll

25. Januar 2019, 20:00 Uhr

Die schweren Vorwürfe aus Reihen der Linksfraktion über vermeintliche Sondervergütungen für Vorstände der Universitätsmedizin Rostock waren für Bildungs und Wissenschaftsministerin Birgit Hesse (SPD) nichts weiter als „Spielchen und Nebelkerzen“. Das stellte die Ressortchefin am Freitag gleich zu Beginn ihrer Rede klar.

Kritik: Gewinnorientierung zu Lasten der Patienten

Die Debatte über an Zielvereinbarungen geknüpfte Vergütungen für Vorstände und wirtschaftliche Ausrichtung der Universität verlief hitzig und kontrovers. Die Linke hatte im Landtag ihren Vorwurf erneuert, dass mit den zwischen Land und Klinikleitung getroffenen Vereinbarungen eine systematische Gewinnorientierung in Gang gesetzt worden sei, die möglicherweise zu Lasten der Patienten gehen könnte. „Gewinnorientierung ist nicht per se etwas Schlechtes. Gewinnorientierung im Gesundheitswesen kollidiert jedoch früher oder später mit dem Anspruch, der Patient steht im Mittelpunkt, kritisierte der Linken-Abgeordnete Torsten Koplin.

Keine Zusatz- oder Sonderzahlungen

Ministerin Hesse wies den Vorwurf zurück. Die Vergütungsregelung mit variablen, leistungsbezogenen Anteilen sei im Hochschulgesetz verankert. Demnach bekomme ein Vorstand nur dann 100 Prozent seines Gehalts, wenn das festgeschriebene Ziel erreicht wurde. Ansonsten würden zwischen 75 und 90 Prozent ausgezahlt. Es gebe keine Zusatz- oder Sonderzahlungen. „Obendrauf kommt da gar nichts“, betonte Hesse. Auch die beiden Universitätskliniken im Land seien Unternehmen mit Wirtschaftsplänen. Würden diese eingehalten, gebe es die volle Vergütung. „Es geht nicht um maximale Gewinne“, so die Ministerin. 2015 habe die Rostocker Uniklinik ein Plus von 8 Millionen Euro, in den Folgejahren von 6,7 Millionen Euro sowie 3,6 Millionen Euro erzielt. Die Tendez spreche gegen eine Maximierung. Dieses Geld sei zudem für Investitionen an der Universität geblieben.

Eklat um Rede von Birgit Hesse

Angeheizt wurde die Debatte zusätzlich, als die Linke durchsickern ließ, dass die Ministerin Teile ihrer Rede dem AfD-Abgeordneten Gunter Jess zur Verfügung gestellt hatte. Von einem Eklat und einem ungeheuerlichem Vorgang war die Rede. „Das ist beschämend und alarmierend“, monierte Fraktionschefin Simone Oldenburg, die nun sogar eine Stellungnahme der Ministerpräsidentin auf der nächsten Parlamentssitzung erwartet.

Hesse reagierte gelassen auf den vermeintlichen Rede-Eklat. Der AfD-Abgeordnete habe um ein paar Daten und Zahlen zur Thematik gebeten, sagte sie. „Die Zahlen standen in meiner Rede, die ich gerade in der Hand gehalten habe. Es war die einfachste Möglichkeit, sie ihm zu geben“, so Hesse. Anfragen von Abgeordneten nach Fakten gebe es öfter. Und sie sollten auch eine Antwort bekommen. „Das muss im parlamentarischen Umgang miteinander möglich sein“, findet die Ministerin.