Corona-Lockerung : Bis zu zehn Menschen können sich in MV nun treffen

von Iris Leithold/dpa

05. Juni 2020, 08:34 Uhr

Die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Krise werden am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern weiter gelockert. Dann dürfen sich bis zu zehn Menschen mehrerer Haushalte wieder an öffentlichen Orten treffen. Zuvor waren nur Treffen unter Angehörigen zweier Haushalte im öffentlichen Raum möglich. Mecklenburg-Vorpommern hat im bundesweiten Vergleich die mit Abstand geringsten Corona-Zahlen - sowohl absolut als auch in Bezug auf die Einwohnerzahl. Bis Donnerstag waren landesweit 764 bestätigte Corona-Fälle bekannt. Das sind 47 je 100 000 Einwohner. Der deutschlandweite Durchschnitt beträgt 220 Fälle je 100 000 Einwohner. Die meisten Infizierten gelten inzwischen als genesen. 20 Menschen starben bislang im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in MV.

