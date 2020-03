Corona-Krise in MV : Bislang 6,7 Millionen Euro an Soforthilfen für Firmen ausgezahlt

Die Nachfrage sei laut MVs Wirtschaftsminister Harry Glawe „ungebrochen hoch“.

von Frank Pfaff

30. März 2020, 17:58 Uhr

Zur Kompensation Corona-bedingter Einnahmeausfälle hat die Landesregierung nach den Angaben von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) bislang etwa 6,7 Millionen Euro an Antragsteller ausgezahlt. Mit Hilfe dieser nicht rückzahlbaren Zuschüsse soll Solo-Selbstständigen, Kleinst- und Kleinunternehmen in Mecklenburg-Vorpommern das unternehmerische Überleben ermöglicht werden. „Die Auszahlung der Soforthilfe läuft weiter auf Hochtouren. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch“, erklärte Glawe am Montag in Schwerin.

Etwa 16.000 Anträge seien beim Landesförderinstitut eingegangen, das bislang 650 davon bewilligt habe. Die Anträge spiegelten die breite Vielfalt aller Branchen wider, sagte Glawe weiter.

Die Hilfsprogramme von Bund und Land richten sich bislang an Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten. Je nach Mitarbeiterzahl variieren die Zuschüsse zwischen 9000 und 40.000 Euro. Neben Unternehmern können auch Angehörige Freier Berufe und selbstständige Künstler, die durch die Corona-Krise in ihrer beruflichen Existenz gefährdet sind, Hilfen beziehen. Die Landesregierung hatte in der Vorwoche einen „MV-Schutzfonds“ beschlossen, der insgesamt 1,1 Milliarden Euro umfasst.

