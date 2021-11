Helios Kliniken Schwerin : Auf Besuche im Krankenhaus verzichten

Wegen der Corona-Lage bitten die Helios Kliniken Angehörige von Patienten, auf Besuche zu verzichten.

Schwerin | „Um Mitarbeiter und Patienten zu schützen, sollte grundsätzlich auf Besuche verzichtet werden, lautet die dringende Bitte der Klinikleitung“, hieß es in einer Mitteilung am Mittwoch. Besucher, die dennoch kämen, müssten unabhängig vom eigenen Impfstatus einen aktuellen Corona-Test vorlegen, erinnerte die Klinik. Also auch Geimpfte und Genesene müssten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.