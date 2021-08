Polizeieinsatz : Bombendrohung an Schule in Stavenhagen

Gelände geräumt, Schüler und Lehrer sind außer Gefahr. Die Polizei vernimmt einen Tatverdächtigen.

Stavenhagen | An der Kooperativen Gesamtschule Stavenhagen hat es am Vormittag eine Bombendrohung gegeben. Laut Polizei ließ der Schulleiter das Gelände evakuieren. Die Beamten sperrten vorerst den Bereich ab. Schüler und Lehrer befanden sich nicht in Gefahr. Mittlerweile konnte der Unterricht fortgesetzt werden, ein verdächtiger Gegenstand wurde nicht gefunden, so...

