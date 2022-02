Gewerbegebiet Grevesmühlen : Großbrand hält Feuerwehren weiter in Atem

Am Montagmorgen ist das Feuer in einem holzverarbeitenden Betrieb in Grevesmühlen ausgebrochen. Nach wie vor sind nicht alle Glutnester gelöscht.

Schwerin | Feuer! Am Montagmorgen ist gegen 9 Uhr im Gewerbegebiet von Grevesmühlen ein Brand ausgebrochen. Die Rauchschwaden über der Stadt waren weithin sichtbar. „Es handelt sich um einen holzverarbeitenden Betrieb“, bestätigte Grevesmühlens Bürgermeister Lars Prahler (parteilos) unserer Redaktion. Die Firma Greve Innenausbau mit etwa 60 Beschäftigten gehört ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.