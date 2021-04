Sassnitz : Brand in Hallendecke bei Fischverarbeiter

Ein Feuer hat nachts einen hohen Schaden bei einem der größten Fischverarbeiter in Mecklenburg-Vorpommern angerichtet.

Sassnitz | Ein Schwelbrand in einer Halle eines Fischverarbeiters in Sassnitz auf der Insel Rügen hat einen Schaden von etwa 400 000 Euro verursacht. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, hatten Mitarbeiter kurz nach Mitternacht Qualm bemerkt und die Feuerwehren alarmiert. Die Kameraden mehrerer Feuerwehren konnten den Brand, der in der Decke des Gebäudes...

