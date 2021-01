Heizung falsch betrieben : Ein Brand zerstört hölzernes Nebengebäude

Ein Feuer hat in Bargensdorf bei Neubrandenburg rund 20 000 Euro Schaden und eine vorübergehende Straßensperrung verursacht.

Burg Stargard | Wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte, war der Brand am Morgen in einem hölzernen Nebengebäude ausgebrochen und drohte auf ein Wohnhaus überzugreifen. Ursache sollen Holzstücke gewesen sein, die zu dicht an einer provisorischen Gasheizung lagerten. ...

