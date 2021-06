Brandkatastrophe in Alt Tellin : Ist der Zukunftsstall schon vor Baubeginn Geschichte?

Der angekündigte Stall 4.0 in Alt Tellin droht an fehlenden Agrarflächen zu scheitern.

Schwerin | Vage Pläne an der Stalltür: Der nach der Brandkatastrophe von Alt Tellin mit mehr als 50 000 toten Schweinen von Agrarminister Till Backhaus (SPD) angekündigte Stall der Zukunft könnte schon vor Baubeginn Geschichte werden. Der neue Schweinestall 4.0 droht an der Bodenfrage zu scheitern. In Alt Tellin solle aus einer bisher industriellen Anlage ein la...

