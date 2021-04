Brauereien unter Druck : MV will die Biersteuer wegen Corona-Krise stunden

Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

Ulrich Roth, www.ulrich-roth.com via www.imago-images.de

Braubetriebe im Nordosten zahlen jährlich etwa 22 Millionen Euro an Fiskus. Wegen Corona will MV die Biersteuer stunden.

Schwerin | Pünktlich zum heutigen Tag des deutschen Bieres kommt die gute Nachricht für die etwa 30 Braubetriebe in Mecklenburg-Vorpommern: „Ich will mich dafür einsetzen, dass wir die Brauereien in nach wie vor schwierigen Zeiten weiter steuerlich unterstützen“ sagt Finanzminister Reinhard Meyer (SPD) unserer Redaktion. 22,4 Millionen Euro Steuern allein für...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.