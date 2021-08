Landtags- und Bundestagswahl : Briefwahlunterlagen werden in MV ab 4. September versandt

Die Briefwahl erfreut sich wachsender Beliebtheit, vor allem in den großen Städten.

Schwerin | Die Briefwahlunterlagen zur Landtags- und Bundestagswahl werden in Mecklenburg-Vorpommern zusammen ab dem 4. September versandt. Wer per Brief wählen möchte, muss dies bei der Gemeindewahlbehörde beantragen, wie Landeswahlleiterin Gudrun Beneicke am Montag in Schwerin mitteilte. Dies sei schriftlich oder mündlich – allerdings nicht telefonisch – mögli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.