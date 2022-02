Attacken auf Polizisten in MV : „Bullenschweine“-Rufe und Eierwürfe bei Corona-Demos

Polizei ermittelt nach Eierattacke bei Corona-Protesten in Grimmen wegen versuchter Körperverletzung. In Rostock könnte die Teilnahme an verbotenen Demos für die Protestierer teuer werden.

Rostock/Grimmen | Die Attacke wurde aus einem Wohnhaus heraus verübt. Das Ziel waren Polizisten, die einen Protestzug gegen die Corona-Maßnahmen begleiteten. Als die rund 160 Demo-Teilnehmer in der Grimmener Innenstadt am Montagabend an dem Haus vorbeizogen, flogen plötzlich Eier. „Die Würfe richteten sich gezielt gegen die Einsatzkräfte“, erklärte die Sprecherin der S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.