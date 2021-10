Fluchtroute über Belarus und Polen : Bundespolizei in MV stellte seit August 700 illegale Grenzübertritte fest

Polizei in Mecklenburg-Vorpommern registriert an Grenze zu Polen verstärkt illegale Migration. Wegen wachsender Flüchtlingszahlen will das Land will nun seine Aufnahmekapazitäten erhöhen.

Pasewalk/Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern werden an der Grenze zu Polen fast täglich größere Gruppen von Menschen entdeckt, die über Belarus und Polen unerlaubt nach Deutschland einreisen. Die Bundespolizeiinspektion Pasewalk hat in ihrem Einsatzabschnitt mit mehreren ehemaligen Grenzübergänge seit August rund 700 unerlaubt eingereiste Personen festgestellt, wie ein ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.