Auf einer Burg : Knossi und Sido erobern Mittelaltercamp in Vorpommern

Diverse Youtuber, Streamer und Musiker feierten am Freitagabend mit über 150.000 Live-Zuschauern den Einzug in ihr viertes großes Abenteuer: das Mittelaltercamp.

Vorpommern | Eine Burg in Vorpommern wird an diesem Wochenende zum mittelalterlichen Austragungsort des größten Live-Events Deutschlands. Bis Sonntag um 18 Uhr streamen die Internetstars Knossi, Sido, UnsympathischTV und MannyMarc ihr Mittelaltercamp live auf der Online-Plattform Twitch. Neben der Ritterburg hat das Quartett ebenfalls Ziegen, Hühner und Pferde am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.