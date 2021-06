Vier Monate vor der Landtagswahl : CDU-Landesvize Sascha Ott schließt Zusammenarbeit mit AfD aus

CDU-Landesvize Sascha Ott hat vier Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern die AfD als möglichen Koalitionspartner ausgeschlossen.

Schwerin | CDU-Landesvize Sascha Ott hat vier Monate vor der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eine Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. „Niemand braucht die AfD. Die CDU am allerwenigsten“, teilte Ott in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung mit. Die CDU stehe für bürgerliche Politik und strebe parlamentarische Mehrheiten unter ihrer Führung an. ...

