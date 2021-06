Spruch über sexuelle Aktivitäten im Wald : CDU-Abgeordneter Burkhard Lenz sorgt im Parlament für Lacher

Wo kommt der Name Waldemar eigentlich her? Mit seiner Antwort auf die Frage sorgte der CDU-Abgeordnete Burkhard Lenz im Landtag für Schenkelklopfer.

Schwerin | Da lacht das Parlament. Der CDU-Abgeordnete Burkhard Lenz hat auf seiner letzten Rede im Landtag mit einem Spruch über Zeugungsaktivitäten im Wald noch ordentlich einen rausgehauen und fraktionsübergreifend für Schenkelklopfer gesorgt. In der Debatte am Donnerstag ging es um den Zustand der Wälder und die Lage der Forstwirtschaft in Mecklenburg-Vorpom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.