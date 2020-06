Caterer in der Corona-Krise : Sterben auf Raten?

250 Kilogramm Gehacktes in der Kühlung, die keiner mehr braucht, stehen sinnbildlich dafür, wie die Corona-Krise Andreas Hömke und seinen Party- und Verleihservice kalt erwischt hat

von Karin Koslik

23. Juni 2020, 05:00 Uhr

Kein Abiball, kein Schlosstriatlon, das Landtags-Sommerfest ebenso abgesagt wie das Drachenbootfestival, das Schlossfest und noch eine ganze Reihe anderer Veranstaltungen. Die Aufzählung der Aufträge, die Andreas Hömke coronabedingt durch die Lappen gegangen sind, ist lang – und dabei spricht der Inhaber von Andys Party- und Verleihservice in Schwerin erst einmal nur über gewerbliche Kunden, denn sie machen das Gros seines Umsatzes aus. Natürlich gab es aber auch Bestellungen für private Feierlichkeiten, eine Hochzeitsfeier mit Zelten, vollem Service und Buffet für 60 Personen zum Beispiel. Sie wurde nicht ganz abgeblasen. „Wir haben dann ein Abendessen für zwölf Leute nach Hause geliefert.“ Immerhin. Von der abgesagten „Schrubberparty“, mit der Ende März der Abschluss des diesjährigen Frühjahrsputzes in Schwerin gefeiert werden sollte, ruhen immer noch 250 Kilogramm Gehacktes in seiner Kühlung. „1200 Portionen Chili con und sin carne waren bestellt“, so der Caterer. Das beizeiten dafür georderte Fleisch wird er nun bald entsorgen müssen, so wie auch jede Menge anderer Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) abgelaufen ist. „Die dürfte ich zwar noch selbst essen, aber ich darf sie nicht mal spenden, denn das ,in Verkehr bringen‘ ist nach dem MHD untersagt“, erklärt er bitter.

Von Corona-Krise kalt erwischt

Ja, Andreas Hömke hat die Corona-Krise kalt erwischt – ausrechnet, als er sich mit seinem 1990 gegründeten Familienunternehmen auf dem Höhepunkt wähnte. Viele kleine, mittlere und Großveranstaltungen in und um Schwerin waren bis dahin mit seinem Namen verbunden – entweder als Hauptauftragnehmer oder als Subunternehmer für andere Gastronomen. Zwölf Frauen und Männer stehen bei ihm in Lohn und Brot. In den Sommermonaten, der Hauptgeschäftszeit, waren es in den letzten Jahren noch vier weitere.

volker bohlmann

In diesem Jahr musste der Chef alle Angestellten in Kurzarbeit schicken. „Wenn tatsächlich noch mal ein Auftrag reinkommt, mache ich das ganz allein“, erzählt der 64-Jährige. Gerade waren es 30 Kasslerbrötchen für ein Richtfest, das keines sein durfte, jedes einzelne davon in Folie eingeschlagen – genau genommen ein Zuschussgeschäft.

Vor dem Jobcenter „nackig gemacht“

Die Summe der stornierten Aufträge beläuft sich bei Andys Party- und Verleihservice bereits auf 350 000 Euro. „In allen 30 Jahren, die ich das Geschäft habe, habe ich die Leute immer mit über den Winter genommen und mir im Sommer dafür das Fett angefuttert“, erzählt der Schweriner. „Jetzt komme ich noch über den Juni und Juli, vielleicht auch noch über den August…“ Schließlich hätte er auch ohne Umsätze im Monat 10 000 Euro Fixkosten zu tragen. Dabei helfe die Soforthilfe vom Land, die er schnell und unkompliziert bekommen hätte, betont Andreas Hömke. Anders sei es mit der Grundsicherung für ihn selbst. „Dass Selbstständige sie einfach und unbürokratisch beantragen können, wie unsere Ministerpräsidentin immer wieder betont hat, stimmt einfach nicht.“ Er selbst habe sich zwar vor dem Jobcenter „nackig gemacht“, aber dennoch kein Geld bekommen. Seine Frau könne ihn mit ernähren, hieß es. Dass sie – wie auch die gemeinsame Tochter – mit im Familienunternehmen beschäftigt war, in dem es jetzt keine Arbeit mehr gibt, spielte keine Rolle. Natürlich habe er Widerspruch eingelegt, so Hömke. Bis dem hoffentlich stattgegeben wird, lebt er von seinen Altersrückstellungen.

Keine Rettung in Sicht

Mit Aufträgen, die ihn retten könnten, rechnet er für dieses Jahr nicht mehr. „Dazu ist die Verunsicherung einfach zu groß. Denn in der Politik gibt es keine klare Linie, wie es langfristig weitergehen soll“, meint Hömke. Er habe beispielsweise vor ein paar Tagen für die Eröffnung einer Wohnanlage einen Pavillon ausgeliehen. Ein Catering gab es nicht – wegen der Hygieneauflagen, hatte man ihm erklärt. „Dabei ist Hygiene bei uns schon seit Jahrzehnten ein Grundprinzip - und deshalb hätten wir auch für diese und jede andere Situation eine Lösung gefunden. Kaffee hätte man beispielsweise auf einem Tisch in To-go-Bechern bereitstellen können, belegte Brötchen einzeln verpackt auf Platten angerichtet.“ Auch Abstand zu halten sei einfach, wenn man statt Bänken Stühle für die Gäste hinstellen würde.

Doch von solchen praxisnahen Lösungen will keiner etwas hören. „Jeder hat im Moment nur Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen“, ist Hömkes Eindruck. „Aber wir sind hier in Mecklenburg-Vorpommern, wir haben nicht die Erkrankungszahlen wie Bayern oder Brasilien“, setzt er dann geradezu beschwörend hinzu.

Sorgen vor der politischen Sommerpause

Seine große Sorge ist, dass in der politischen Sommerpause weder über weitere Erleichterungen noch über weitere Unterstützung für diejenigen entschieden wird, die wie seine Branche besonders stark und besonders lange unter den Folgen der coronabedingten Einschränkungen leiden. Dass staatliche Hilfen für jeweils drei Monate gewährt würden, sei schön und gut. Aber letztlich zögerten diese Häppchen das Sterben seines und vieler anderer Betriebe nur hinaus. „Denn wenn ein Schnitzel an einem Tag nicht gegessen wird, dann werden deshalb ja nicht am nächsten Tag zwei gegessen. Und wenn ein Hotel erst mal nur 60 Prozent der Betten belegen durfte, kann es das jetzt nicht aufholen, indem es für den Rest des Jahres 140 Prozent vermietet“, versucht er zu verdeutlichen. Helfen könne nur noch ein echtes Hilfspaket vom Staat. „Schließlich sind wir ja nicht in diese vertrackte Situation gekommen, weil wir etwas falsch gemacht haben. Uns ist verboten worden, unsere Arbeit zu tun.“

Als Besonderheit der Branche müssten zudem die langen Vorlaufzeiten berücksichtigt werden, die Planung und Organisation von Großveranstaltungen brauchen: Für das Drachenbootfestival, das vom 14. bis 16. August stattfinden sollte, hätten die Vorbereitungen beispielsweise schon im alten Jahr angefangen .

Weihnachtsmarkt als einzigen Lichtblick

2020 sei für ihn gelaufen, sagt Andreas Hömke auch deshalb. Einziger kleiner Lichtblick sei der Weihnachtsmarkt, von dem er noch hoffe, dass er stattfinden kann. „Wenn es nicht noch die zweite Welle gibt…“ Dann, so der 64-Jährige bitter, werde ihm im nächsten Jahr tatsächlich nichts anderes übrig bleiben, als in Rente zu gehen.

Stichwort Branche pocht auf Überbrückungshilfen Großveranstaltungen sind deutschlandweit bis mindestens Ende Oktober abgesagt. Für Eventcaterer gibt es also noch mindestens weitere viereinhalb Monate lang keine Aussicht auf Umsätze. Auch Clubs und Diskotheken haben nach wie vor keine Öffnungsperspektive. „Umso mehr kommt es jetzt darauf an, dass die angekündigten Überbrückungshilfen fließen – und zwar schnell und für alle betroffenen Unternehmen“, fordert der Präsident des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), Giudo Zöllick. Andernfalls würden Zigtausende Unternehmen die Krise nicht überleben. Laut Statistischem Bundesamt sank der reale Umsatz in den Restaurants und Hotels im April 2020 im Vergleich zum Vorjahr um historische 75,8 Prozent. „Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf das Gastgewerbe sind verheerend“, so Zöllick. Trotz mittlerweile erfolgten Neustarts sei die Not groß. Laut einer aktuellen Dehoga-Umfrage rechnen die Betriebe im Gastgewerbe auch im Juni mit einem durchschnittlichen Umsatzrückgang von 61 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Besonders dramatisch ist Zöllick zufolge die Situation in den Beherberungsbetrieben. Laut Statistik lag der Umsatz dieser Branche im April 2020 um 88,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Mittlerweile wachse in der Ferienhotellerie die Zuversicht. Stadthotels dagegen hätten unverändert darunter zu leiden, dass keine Veranstaltungen stattfinden. Auch würden noch immer Geschäftsreisende und internationale Gäste fehlen. „Die Situation in den Betrieben ist und bleibt dramatisch, die Verzweiflung wächst von Tag zu Tag“, so Zöllick. „Zigtausende Betriebe kämpfen um das wirtschaftliche Überleben und den Erhalt der Arbeitsplätze. Umso wichtiger sind jetzt die geplanten Überbrückungshilfen für das Gastgewerbe.“ Dabei dürften nicht die Größe oder Rechtsform für die Hilfe entscheidend sein, sondern der Grad der Betroffenheit. Zöllick: „Für jeden Betrieb im Sinne von Arbeitsstätte müssen die Überbrückungshilfen zur Verfügung stehen. Denn die Unterstützungsmaßnahmen des Staates dienen ja der Sicherung von Arbeitsplätzen.“