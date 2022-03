Deutsche Ehrenamtsstiftung : Cem Özdemir zum Antrittsbesuch in Neustrelitz mit Zug und E-Bike

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Christoph Hardt via www.imago-images.de

Montag in Paris, Mittwoch in Mecklenburg: Bundesagrarminister Cem Özdemir ist auch Stiftungsratsvorsitzender der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Am Mittwoch besuchte er deshalb den Nordosten.

Neustrelitz | Erst am Montag hat Bundeslandwirtschaf...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.