Neues Schuljahr bedeutet Abschied : Charlotte Pauls FSJ an der Grundschule Boizenburg ist vorbei

Mit dem Schuljahr ging auch das Freiwillige Soziale Jahr von Charlotte Paul an der Ludwig-Reinhard-Grundschule in Boizenburg zu Ende. Nun hat sich die 19-Jährige an der Uni Greifswald eingeschrieben.

Boizenburg | Bunte Schultüten, der erste Weg mit neuem Ranzen zur Schule und die neuen Mitschüler kennenlernen. Das vergangene Wochenende war für 14.300 Abc-Schützen in MV ein ganz besonderer Tag. Für Charlotte Paul bedeutete er jedoch den Abschied von der Ludwig-Reinhard-Grundschule in Boizenburg, wo die 19-Jährige ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvierte...

