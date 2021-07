Digitaler Mängelmelder : Christian Pegel startet „Klarschiff“ für ländliche Gebiete in MV

Die Plattform soll es Einheimischen und Urlaubern ermöglichen, schnell und einfach Probleme oder Verbesserungen direkt an die Verwaltung weiterzuleiten.

Röbel | Kaputte Straßenlampen, verbogene Verkehrsschilder oder übervolle Müllbehälter: In Mecklenburg-Vorpommern können Bürger Probleme und Ideen jetzt erstmals in ländlichen Regionen online melden. Dazu startete Digitalisierungsminister Christian Pegel (SPD) am Montag in Röbel an der Müritz den „Digitalen Mängelmelder "Klarschiff"“. Über diese Plattform soll...

