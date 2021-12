Innenminister MV : Christian Pegel übernimmt Vorsitz im Verteidigungsausschuss

Das Plenum der Länderkammer entschied einstimmig.

Schwerin/Berlin | Der neue Innenminister Mecklenburg Vorpommerns, Christian Pegel (SPD), übernimmt den Vorsitz im Verteidigungsausschuss des Bundesrates: Er wurde am Freitag, 17. Dezember, einstimmig vom Plenum der Länderkammer gewählt, das vermeldet der Bundesrat am Freitagvormittag auf seinem Twitter-Kanal. Related content Ministerwechsel in Mecklenburg-Vorpo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.