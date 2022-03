Seltenes Handwerk : Christopher Tramm ist der letzte Fellgerber in MV

Es ist ein Handwerk von dem viele falsche Vorstellungen haben, auch, weil es nur noch so wenige Menschen ausüben. Zu Besuch in der Fell-Gerberei Tramm im mecklenburgischen Ziegendorf.

Parchim | Ist das weich! Am liebsten möchte man viel mehr als nur die Hände in das Fell vergraben. „Aber: Was riechen sie?“, fragt Christopher Tramm geradezu fordernd. Ja was? Ganz leicht riecht es nach Schaf – es ist ja auch ein Schaffell. Oder will er jetzt Lanolin hören, den Begriff für das Wollwachs der Schafe, das vielen pflegenden Kosmetikprodukten zugese...

