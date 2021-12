Protest gegen Corona-Maßnahmen : Corona-Demonstrationen in zwölf norddeutschen Städten

Im Nordosten steigt die Zahl der Teilnehmer bei Corona-Protesten deutlich. Mehrere tausend Teilnehmer wurden am Montag gezählt, die meisten in Rostock, aber auch in Schwerin, Parchim, Güstrow.

Mecklenburg-Vorpommern | In Mecklenburg-Vorpommern gehen immer mehr Menschen aus Protest gegen die Beschränkungen in der Corona-Pandemie auf die Straße. Wie Polizeisprecher sagten, beteiligten sich am Montagabend rund 7000 Menschen in mindestens zwölf Städten an angemeldeten Umzügen und nicht angemeldeten Veranstaltungen. Das waren mehr als doppelt so viele wie vor einer Woch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.