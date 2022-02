Corona-Demos am Dienstag : 1400 Menschen in Wolgast – Unangekündigter Protest in Kühlungsborn

Der Protest in Wolgast ging erneut mit Verstößen gegen die Maskenpflicht einher. In Kühlungsborn wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet.

Wolgast/Kühlungsborn | In Mecklenburg-Vorpommern hat es am Dienstag wieder Demonstrationen zur Corona-Politik gegeben. In Wolgast nahmen nach Schätzungen der Polizei Anklam in der Spitze rund 1400 Menschen an einer beim Landkreis Vorpommern-Greifswald angemeldeten Versammlung unter dem Motto „Corona und die Auswirkungen auf die Landwirtschaft!“ teil. Weiterlesen: „...

