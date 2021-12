Corona : Erste Omikron-Fälle in MV nachgewiesen

In der Region Rostock haben sich zwei erwachsene Personen mit der Corona-Variante Omikron infiziert.

Rostock | Zwei erwachsene Personen eines Haushaltes aus der Region Rostock haben sich mit der Corona-Variante Omikron infiziert. Das teilte das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitagabend mit. Damit ist erstmals in MV die neuartige Variante per PCR-Test nachgewiesen worden. Die Weltgesundheitsorganisation stuft sie als „besorgniserregend“ ein. Laut Rosto...

