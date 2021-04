Corona-Folge : Und plötzlich ist da wieder eine Grenze

Mecklenburg-Vorpommerns rigoroser Abschottungskurs stößt im Nachbarland Schleswig-Holstein auf wenig Verständnis

Schwerin/Ratzeburg | Marlis und Leonhard Ehlen haben die Nase voll – und deshalb einen Brief an Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig geschrieben. Dabei ist das Ehepaar gar nicht in Mecklenburg-Vorpommern zu Hause, sondern in Schleswig Holstein, genauer: in Bäk, einer Gemeinde am Ostufer des Ratzeburger Sees. Das Dorf hat einmal zu Mecklenburg gehör...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.