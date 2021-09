Pandemie in MV : Corona-Patienten in Kliniken künftig Maßstab für Schutzmaßnahmen

Mecklenburg-Vorpommern justiert seine Corona-Ampel neu. Die Sieben-Tage-Inzidenz bei Neuinfektionen hat als Leitkriterium ausgedient. Die Zahl schwerer Fälle ist künftig entscheidend, welche Schutzmaßnahmen im Land ergriffen werden.

Schwerin | Bei der Festlegung der Corona-Schutzmaßnahmen ist in Mecklenburg-Vorpommern künftig die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern der ausschlaggebende Faktor. Wie Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) mitteilte, verständigte sich das Kabinett auf seiner Sitzung am Dienstag auf eine entsprechende Änderung, die auf ein bundesweit einheitliches Handeln...

