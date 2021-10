Corona-Schutz : In MV keine flächendeckende 2G-Regel in Restaurants

Das Gastgewerbe scheut vor strengeren Corona-Regeln zurück: Die Mehrheit will die 3G-Regelung beibehalten.

Schwerin | Corona-Test vor Gasthausbesuch: Die Gastronomen in MV wollen an der bisherigen 3G-Regelung festhalten und neben Geimpften und Genesenen auch Getestete in die Restaurants lassen. Außer zu Weihnachtsfeiern oder Silvesterpartys gehe er nicht davon aus, dass die Gastronomen die strengere 2G-Regel flächendeckend einführen werden und nur noch Geimpften und ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.