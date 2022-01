Corona-Warnstufen : MV wechselt am Montag von Rot+ zu Orange

Im westlichen Landesteil gibt es wieder Lockerungen. In Landkreisen mit Hospitalisierungswerten über neun, die also auf Stufe Rot verharren, bleibt aber alles unverändert.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern gilt vom 3. Januar an die Corona-Ampelstufe Orange. Das teilte das Gesundheits- und Sozialministerium in Schwerin am Sonntag mit. Die bislang geltende höchste landesweite Warnstufe Rot+ wird damit wieder außer Kraft gesetzt. Der Grund dafür ist dem Ministerium zufolge, dass die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierten gem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.