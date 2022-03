Omikron-Welle : Corona-bedingt fallen hunderte Polizisten in MV aus

Anhaltend hohe Corona-Infektionen wirken sich auf Personalsituation bei den Sicherheitsbehörden aus. Auch in den Kliniken ist die Situation angespannt. Omikron hat Folgen für die kritische Infrastruktur.

Schwerin | Quarantäne statt Streifenfahrt: Das hohe Corona-Infektionsgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern führt auch bei der Landespolizei zu hunderten Ausfällen. Aktuell kann etwa jeder zehnte Polizist in MV coronabedingt seinen Dienst nicht antreten: 635 Polizisten in MV waren am Dienstag nicht dienstfähig, wie das Innenministerium auf Anfrage unserer Zeitung m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.