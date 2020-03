Ohne Abo lesbar : Was Sie über das Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern wissen müssen

Das Coronavirus breitet sich auch in MV weiter aus. Hier gibt es die wichtigsten Infos stets aktualisiert im Überblick.

von svz.de

16. März 2020, 12:40 Uhr

Das neuartige Coroanvirus namens Covid-19 breitet sich seit Dezember weltweit weiter aus. Bis Sonntag einschließlich wurden 123 Fälle im nördlichsten Bundesland erfasst, wie das Gesundheitsministerium am Montag in Kiel mitteilte. Am Freitag waren es noch 60 Fälle gewesen. Eine aktuelle Karte finden Sie hier.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts müsse mit weiteren Fällen innerhalb der Bundesgrenzen gerechnet werden. Und nach dem Sommer steht eine zweite Welle an. Christian Drosten, Chef-Virologe an der Berliner Charité, sagte im Gespräch mit unserer Redaktion: "Im Herbst wird es dann kritisch, das ist klar."

svz.de stellt Ihnen an dieser Stelle die wichtigsten Informationen über die Krankheit, die Verbreitung und die Konsequenzen in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos zur Verfügung.

Maßnahmenpaket der Landesregierung

Am Samstag beschloss die Landesregierung nach erneut mehrstündigen Beratungen in Schwerin ein umfangreiches Maßnahmenpaket zur Eindämmung des Virus:

In Kitas und Schulen im Land soll es eine beschränkte Alternativ-Betreuung der Kinder von Eltern geben, die in besonders kritischen Infrastrukturen arbeiten und keine andere Betreuung organisieren können.

Reiserückkehrern aus Risikogebieten und allen laut RKI besonders betroffenen Gebieten ist der Zutritt zu öffentlichen Einrichtungen bis auf Weiteres untersagt. Auch Rückkehrern aus alpinen Skigebieten wird dieses Verhalten dringend empfohlen.

An den Kliniken im Land herrscht ein vorläufiges Besuchsverbot, planbare Aufnahmen sollen verschoben werden, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten bereitzuhalten.

Am Sonntagabend vereinbarten Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, Daniel Günther (Schleswig-Holstein) und Stefan Weil (Niedersachsen) in einer Telefonkonferenz, den Tourismus aus anderen Ländern und Bundesländern auf den Ost- und Nordseeinseln „massiv einzuschränken“.

Alle öffentlichen Veranstaltungen werden bis 19. April untersagt, die Regierung empfiehlt darüber hinaus den Verzicht auf private Veranstaltungen. Von dem Verbot sind Bars, Clubs, Diskotheken, Theater, Kino und Museen, Fitnessstudios, Schwimmbäder, Saunen und Angebote der Volkshochschulen, Musikschulen und andere öffentliche und private Bildungseinrichtungen betroffen. Gleiches gilt für Zusammenkünfte in Sportvereinen, Freizeiteinrichtungen und Spielhallen sowie das Prostitutionsgewerbe.

Was Sie über die Krankheit wissen müssen:

Was sind die Symptome? Das Coronavirus kommt bei den Symptomen einer Erkältung nahe. Teilweise haben Infizierte auch keine Symptome bemerkt. Außerdem sind Fieber, Husten und Atemprobleme möglich, die auch bei einer echten Grippe auftreten können. Bei schwereren Verläufen kann das Coronavirus zu einer Lungenentzündung führen. Gefährlich ist das Virus vor allem für Menschen mit geschwächtem Immunsystem, Vorerkrankungen und alte Menschen.

Wie kann ich mich vor dem Coronavirus schützen? Eine Coronavirus-Imfpung gibt es derzeit nicht und wird noch viele Monate auf sich warten lassen. Um die Ausbreitung der Krankheit auszubremsen, raten Experten zu den gewöhnlichen Hygienemaßnahmen, die Menschen in Zeiten der Grippewelle ohnehin beachten sollten. Dazu zählen unter anderem: regelmäßiges, häufiges und sorgfältiges Händewaschen – mindestens 20 Sekunden mit Seife bis zum Handgelenk

Desinfektionsmittel verwenden

nur mit gewaschenen Händen ins Gesicht fassen. Personen über 60 Jahre und Personen mit chronischen Grunderkrankungen sollten den Impfschutz auf Pneumokokken überprüfen und gegebenenfalls diese von der Ständigen Impfkommission (STIKO) empfohlene Standardimpfung nachholen. Ein Impfschutz gegen Pneumokokken wirkt zwar nicht gegen das Coronavirus, aber er kann potenziell schweren Krankheitsverläufen durch Doppelinfektionen vorbeugen. Denn eine bereits befallene Lunge kann zusätzlich noch von anderen Erregern angegriffen werden. Von Pneumokokken ist bekannt, dass sie sich bevorzugt auf virale Infektionen „aufsetzen“ können. Auch für Menschen mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung infolge einer Grundkrankheit gelten, wie bei älteren Menschen, zusätzliche Impfempfehlungen (Indikationsimpfungen). Für sie wird ebenfalls von der STIKO u.a. eine Pneumokokken-Impfungen empfohlen. Die Pneumokokken-Impfung ist außerdem für Personen mit beruflicher Exposition gegenüber Metallrauch (z.B. Schweißer) empfohlen.

Wer ist vom Coronavirus besonders gefährdet? Das Coronavirus ist besonders gefährlich für: Menschen mit geschwächtem Immunsystem

Menschen mit Vorerkrankungen

alte Menschen

Männer Wie bei der Grippe sind vor allem Menschen mit einem geschwächten Immunsystem gefährdet, vor allem alte und kranke Menschen. Das legt eine Auswertung der chinesischen Gesundheitsbehörden nahe. Bei den Todesfällen durch Covid-19 berichteten Ärzte, dass die Verstorbenen unter Vorerkrankungen gelitten hatten, darunter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, chronische Atemwegserkrankungen und Bluthochdruck. Die Gefahr steigt vor allem mit dem Alter und für Menschen ab 50 Jahre. In der Altersgruppe der Menschen ab 80 Jahren liegt die Sterblichkeit bei 14,8. Das überrascht nicht, denn ältere Menschen bringen oft Vorerkrankungen mit. Außerdem sind Männer mit einer Sterblichkeit von 2,8 Prozent eher gefährdet als Frauen (1,7 Prozent) – eine genaue Erklärung dafür gibt es noch nicht.

Was mache ich, wenn ich befürchte, mich infiziert zu haben? Wichtig: Wer Sorge hat, sich mit dem Coronavirus infiziert zu haben und Symptome aufweist, sollte nicht zum Arzt gehen. Dort besteht die Gefahr, das Virus an andere zu übertragen. Das Kieler Gesundheitsministerium rät, zunächst seinen Hausarzt oder seine Hausärztin anzurufen und telefonisch das weitere Vorgehen zu besprechen. Darüber hinaus können Patientinnen und Patienten sich an das ab dem 1. Januar deutlich ausgebaute Angebot unter der Nummer 116 117 der Kassenärztlichen Vereinung wenden. Diese ist auch außerhalb der Sprechzeiten erreichbar und leistet Hilfestellung bei der Entscheidung über weitere Schritte. Damit sollen Patientinnen und Patienten dahin weitervermittelt werden, wo sie am besten aufgehoben sind.

Wo bekomme ich telefonisch noch weitere Hilfe? Neben der Notrufnummer 116 117, über die der Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigungen rund um die Uhr ärztliche Hilfe vermittelt, gibt es noch weitere Hotlines. Allgemeines Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministerium+49 30-346 465 100 Bürgertelefon des Landesgesundheitsministeriums:431-7970001 (werktäglich von 8-18 Uhr) Bürgertelefon: 0385-588 5888 Informationstelefon für Unternehmer in MV: 0385-588 5588

Was sind Risikogebiete? Risikogebiete sind Gebiete, in denen eine fortgesetzte Übertragung von Mensch zu Mensch ("ongoing community transmission") vermutet werden kann. Um dies festzulegen, verwendet das Robert Koch-Institut verschiedene Kriterien (u.a. Erkrankungshäufigkeit, Dynamik der täglich gemeldeten Fallzahlen, Maßnahmen (z.B. Quarantäne ganzer Städte oder Gebiete), exportierte Fälle in andere Länder/Regionen). Die Situation wird jeden Tag neu bewertet, bei Bedarf werden die Risikogebiete angepasst. Welche Orte aktuell als Risikogebiete gelten, finden Sie hier.

Wieviel bestätige Corona-Fälle gibt es deutschlandweit?

Bislang gibt es 50 bestätigte Infektionen mit dem Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern. Eine aktuelle Karte finden Sie hier.

Wo bekomme ich weitere Informationen?

Das Robert-Koch-Institut stellt aktuelle Informationen, Krisenpläne und Fallzahl-Meldungen hier zur Verfügung.

Das Gesundheitsministerium informiert auf seiner Homepage regelmäßig über neue Entwicklungen in Mecklenburg-Vorpommern. Hier geht es zu der Seite.

Über die Entwicklungen vor Ort berichten auch die einzelnen Kreise auf ihren Webseiten.