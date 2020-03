Landesregierung kämpft gegen Pandemie : Coronavirus sorgt in MV für Leben auf Sparflamme

Respekt. Das, was die Landesregierung am Wochenende als Zehn-Punkte-Plan vorgelegt hat, das klingt nach einem abgestimmten Krisenmanagement zwischen Land und Kreisen. Jetzt weiß jeder Bürger, woran er ist. Kein Rufen mehr nach einem nationalen Notfallmanagement von oben. Nach der Prosa letzte Woche im Landtag von „Fahren auf Sicht“ und „Augenmaß“ hat die Ministerpräsidentin ihr Kabinett versammelt und mit den Oberbürgermeistern und Landräten in langer Beratung ein einheitliches Handeln aus dem Boden gestampft. Ein gemeinsames. Nicht einfach, aber nötig. Schwesig beweist Führungsstärke. All jenen, die meinen, der Zehn-Punkt-Plan sei angesichts der geringen Zahl von Erkrankten in MV eine Nummer zu groß, der mag sich die rasant steigende Zahl der Corona-Fälle bundesweit anschauen. Vielleicht ist der Notfallplan der Landesregierung noch nicht die letzte harte Entscheidung. Vielleicht aber sorgt er dafür, dass die erwarteten 10 000 Erkrankungen in MV nicht eintreten. Das wäre ein Erfolg. Fakt ist, das hat diese Epidemie schon jetzt gezeigt, das föderale System ist auf solche existenzbedrohenden Krisen nicht besonders gut vorbereitet, wenn es seine Stärken nicht ausspielt: Verantwortung vor Ort zu übernehmen. In den Landeshauptstädten, in den Landkreisen und Kommunen.