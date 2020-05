Mecklenburg-Vorpommern : DRK startet Erste-Hilfe-Kurse nach Corona

Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) führt seit Montag wieder Erste-Hilfe-Kurse durch - aber nicht ganz so, wie vor dem Corona-Lockdown.

von Iris Leithold (dpa)

28. Mai 2020, 12:36 Uhr

Das DRK Mecklenburg-Vorpommern hat nach dem Ende des Corona-Lockdowns seine Erste-Hilfe-Kurse, die unter anderem für den Führerschein nötig sind, wieder aufgenommen. Seit 25. Mai dürfe das DRK die Kurse wieder durchführen - allerdings sei einiges anders als vor der Krise, teilte ein Sprecher am Donnerstag in Schwerin mit. So könnten die Kursteilnehmer aufgrund der Abstandsregeln nicht, wie eigentlich üblich, anderen Teilnehmern Übungsverbände anlegen. Dafür sollen ersatzweise Stuhlbeine herhalten. Das Training für die Herz-Lungen-Wiederbelebung, Druckverbände oder die Helmabnahme nach einem Motorradunfall werde an Übungspuppen trainiert. Bei den Kursen müsse ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.

