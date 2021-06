Das Corona-Virus kennt keine Grenzen : Vier Fälle mit indischer Variante in MV

Erstmals in Mecklenburg-Vorpommern nachgewiesen, wurde die aus Indien stammende Variante mit je einem Fall Ende April und Anfang Mai.

Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern sind bislang vier SarsCoV-2-Infektionen mit der zunächst in Indien entdeckten Delta-Variante aufgetreten. Das geht aus dem aktuellen Bericht der Forscher vom Studienzentrum CoMV-Gen an der Greifswalder Unimedizin hervor , an dem landesweit Daten zum Auftreten neuer Virusvarianten analysiert und deren Verbreitung nachverfolgt ...

