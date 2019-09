Das Malchinland 100 Jahre später : Vom Zauber Mecklenburgs

Carl Malchin gestern und heute: Eine fotografische Reise auf den Spuren jenes Malers, der Mecklenburg zum ersten Mal ein künstlerisches Gesicht gab.

von Holger Kankel

09. September 2019, 20:00 Uhr

Und dann sitzt er leibhaftig vor uns. Sitzt vor seiner kleinen Staffelei am Rethwischer Ufer bei Boltenhagen und malt. Offener Blick, Zigarre im Mund, hohe Stirn, Seitenscheitel, gepflegter Bart, Gehrock, Hut. Ein stattlicher Mann. Ohne seinen gezwirbelten Schnurrbart würde er heute vielleicht als Hipster durchgehen. Kein Zweifel: Das dort ist Carl Malchin. Der Maler, der Mecklenburg, Mecklenburgern und Mecklenburger Landschaften ein Zuhause in der Kunstwelt gab.

Ein Heimatmaler, sagten früher viele

Ein Künstler auf der Höhe seiner Zeit,widerspricht die grandiose Ausstellung mit 260 seiner Werke im Staatlichen Museum Schwerin,die den in Kröpelin Geborenen als Schülermoderner Kunstströmungen Ende des 19.Jahrhunderts präsentiert, die schließlich auch in den Impressionismus mündeten. Immer wieder von seinem Bild aufschauend, die Steilküste und den gewaltigen Gesteinsbrocken am Strand im Blick, malt der Professor auf einer Holztafel mit schnellem Pinselschwung eine seiner Ölskizzen. Diese hier wird er schließlich um 1895 auf großer Leinwand ausführen. Wie wenig sich die Ostseelandschaft seit damals verändert hat. Jetzt hebt der Meister kurz den Blick. Sieht uns an, zieht an seiner Zigarre, nickt freundlich, malt weiter.

Wir wissen: Zeitreisende und Trugbilder darf man nicht ansprechen. Leider. Soviele Fragen. Vorsichtig ziehen wir uns zurück. Kleiner und kleiner wird der Maler dort allein am Strand. Bis er ganz aus unserem Blick verschwunden ist.Was uns bleibt, ist die Erinnerung an diese geisterhafte Begegnung. Und seine Bilder. Wir setzen gemeinsam mit dem Schweriner Fotografen Hans-Dieter Hentschel unsere Reise auf den Spuren Carl Malchins durch Mecklenburg fort.

Versuchen, einige jener Orte aufzuspüren, an denen er malte

In jenem Mecklenburg, das heute nur noch in der Natur weiterlebt und leider oder Gott sei Dank,je nach Nostalgiebedarf, in Freilichtmuseen oder Romanen Fritz Reuters. Nach Bauernkaten müsste der Großherzogliche Professor Malchin heute suchen. Ochsengespanne, Hirtenjungen und Kartoffelsammlerinnen,wie er sie immer wieder malte, würde er nirgendwo mehr erblicken. Nur Sturm und Regen,Nebel und grau-gräuliche Tage, unser norddeutsches Schietwetter, das Malchin wie keiner vor ihm so ehrlich und stimmungsvoll einzufangen wusste, würde ihn auch heute noch auf seinen langen Wanderungen und Malreisen kreuz und quer durchs Land, von Bolten- bis Warnkenhagen, nicht im Stich lassen.

Nein, ein Schönwettermaler war er nun wirklich nicht. Aber sein Haus in Schwerin-Ostorf, das er sich um 1895 samt Atelier bauen ließ, hat die Wirren der Zeit überlebt. Ebenso die Schlösser in Schwerin und Wiligrad. Zur großen Sommerausstellung im Staatlichen Museum Schwerin, das sich erstmals so umfangreich und mit überraschend neuem Blick dem Werk Carl Malchins und seinen künstlerischen Wurzeln widmet, ist ein „Malchin-Magazin“ erschienen. Es zeigt auf einer Landkarte all die Orte, die „der Erfinder Mecklenburgs“ malend erkundete. Rund um Schwerin, wo er ab 1879 wohnte und arbeitete, sind naturgemäß die meisten, aber auch an der Ostseeküste, auf dem Fischland und an den Seen. Wie sollen wir uns, hundert Jahre später, Carl Malchin als spazierenden und reisenden Maler vorstellen?

Als Gefühlsbilder oder Spaziergangsstudien wurde die Kunst belächelt

Schon als er in seinem erlernten Beruf als Landvermesser kreuz und quer in Mecklenburg unterwegs war, wird er Gelegenheit gehabt haben, zum Skizzenblock zu greifen. An der Kunstschule in Weimar studierte er dann, jenseits verstaubter akademischer Traditionen, die Malerei in freier Natur. Als Gefühlsbilder oder Spaziergangsstudien wurde die Kunst belächelt, gar angefeindet. In Wahrheit aber besticht sie durch die Nähe zur Natur, zu Tages- und Jahreszeiten und Wetterphänomenen, kommt oft viel emotionaler und experimenteller daher als Kunst, die allein aus der Erinnerung und im Atelier entstand.

Schon von Weimar aus war Malchin mit seiner kleinen Familie jeden Sommer in die Heimat zum Malen gekommen. Ab 1879 arbeitete er dann als Restaurator an den Großherzoglichen Sammlungen. Aber sein Arbeitgeber war generös, 13 Wochenstunden, in denen er restaurierend fast nebenbei von den Gemälden der alten holländischen Meister lernen konnte, erlaubten ihm, viel Zeit mit eigener Kunst zuverbringen. Wahrscheinlich war er bei seinen Malausflügen per pedes oder mit der Kutsche unterwegs. „Auf dem Fahrrad kann ich mir den Professor eher nicht vorstellen“, sagt die Kulturwissenschaftlerin Claudia Klein lächelnd. Vielleicht nahm der Künstler aber auch schon die Eisenbahn; 1847 wurde die erste Strecke zwischen Schwerin und Hagenow eingeweiht. Viele seiner Werke entstanden während der Sommerfrische in Markgrafenheide oder in Neu Brenz bei Neustadt-Glewe, wo seine Schwester Wilhelmine lebte.

Nachdem er dann, hochgeehrt, 1915 den Herzog um seine Pensionierung bat, hatte er bis zu seinem Tod im Jahr 1923 noch viele Schaffensjahre vor sich. Dass er nicht nur ein romantischer und zugleich realistischer Maler war, der zum ersten Mal den Zauber Mecklenburgs in Kunst verwandelt hat, sondern auch ein sehr gewissenhafter Mann, beweisen seine eigenhändig geführten Listen, die bis heute jedem seiner Gemälde und Ölskizzen den Entstehungsort zuweisen. So gibt es keinen Zweifel daran, dass die geisterhafte Erscheinung, der wir in Boltenhagen begegnen durften, die Rethwischer Steilküste malte, wie sie noch heute, fast hundert Jahre später, auf einem Gemälde Carl Malchins im Schweriner Museum zu bewundern ist.