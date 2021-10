Anfällig für Hacker-Angriffe? : Datenschützer mit Bedenken wegen Microsoft-Programmen in Behörden

Der oberste Datenschützer in MV prangert die flächendeckende Verwendung von Microsoft-Programmen in Behörden des Landes an. Seine Forderung: Die Verwaltung sollte auf alternative Software umsteigen.

Schwerin | Ob E-Mails an die Kollegen, Tabellen für die Fachabteilung oder Schreiben an andere Behörden - in den Verwaltungen von Mecklenburg-Vorpommern werden dafür im großen Umfang Computerprogramme des US-amerikanischen Softwareriesen Microsoft genutzt. Beim Datenschutzbeauftragten des Landes, Heinz Müller, ruft der flächendeckende Einsatz von Microsoft-Produ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.