Wintereinbruch : Zweistellige Minustemperaturen und Schnee: So wird das Wetter in MV

Kalte Polarluft erreicht bald Norddeutschland und sorgt für frostige Temperaturen. So wird das Wetter in Ihrer Region.

Hamburg | Der Winter hat Norddeutschland fest im Griff: Am Freitag kommt arktische Luft in Norddeutschland im Norden an und kann örtlich für größere Schneemassen sorgen. Lesen Sie auch: Sieben Tipps für Autofahrer: So meistern Sie schneeglatte Straßen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.