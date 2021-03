Demenz : „Ich lebe jetzt sein Leben“

Viola Härtelt betreut seit Jahren ihren dementen Mann – und chattet abends mit anderen Angehörigen über die Krankheit

Teterow/Rostock | In guten wie in schlechten Zeiten… Immer, wenn ihre Situation sie niederzudrücken droht, ruft Viola Härtelt sich nicht nur diesen Satz, sondern vor allem auch die guten Zeiten an der Seite ihres Mannes in Erinnerung. Seit 22 Jahren ist das Paar, das in Carlshof bei Teterow lebt, verheiratet. Schon vorher waren sie lange zusammen – und immer schon hätt...

