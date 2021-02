Mecklenburg-Vorpommern : Bahnverkehr weitestgehend störungsfrei

Der Bahnverkehr in Mecklenburg-Vorpommern verläuft wieder weitgehend störungsfrei.

Mecklenburg-Vorpommern | Bis auf einen IC, der von Binz über Rostock und das Ruhrgebiet nach Koblenz fahren sollte, sind alle Fern- und Regionalzüge unterwegs, wie eine Bahnsprecherin am Dienstag in Berlin sagte. Das werde auch am Mittwoch so sein. Einige Weichenstörungen se...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.